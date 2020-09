Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will im kommenden Jahr nicht für den Bundestag kandidieren. Das teilte er in einem Rundbrief an die Parteimitglieder mit. Das Schreiben liegt der Nachrichtenagentur dpa vor. In dem Brief schreibt Meuthen demnach, dass er Abgeordneter im EU-Parlament bleiben wolle. Dort könne er eine wichtige Aufgabe erfüllen.

Weiter zitiert dpa Meuthen mit den Worten, in der AfD in Berlin seien viele kluge Köpfe am Werk. Er sei überzeugt, dass dies auch nach der Bundestagswahl so bleiben werde.

Noch keine Äußerung von Gauland

In der Partei war zuletzt spekuliert worden, dass Meuthen versuchen könnte, der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel die Spitzenkandidatur in Baden-Württemberg streitig zu machen. Weidel führt gemeinsam mit Alexander Gauland die AfD-Bundestagsfraktion. Sie ist zudem AfD-Landeschefin in Baden-Württemberg. Gauland wird im kommenden Jahr 80 Jahre alt. Er hatte zuletzt mehrfach erklärt, er habe noch nicht entschieden, ob er erneut für den Bundestag antritt.

Meuthen in der Kritik