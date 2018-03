Wo immer die Sachsen-AfD dieser Tage zu größeren Veranstaltungen zusammen kommt: Pegida ist als gern gesehener Gast mit dabei. Nicht erst beim politischen Aschermittwoch in der Sächsischen Schweiz , auch schon beim Landesparteitag im Januar in Hoyerswerda, bei dem Jörg Urban zum neuen Landesvorsitzenden gewählt wurde.

Jörg Urban (AfD) Bildrechte: dpa

Urbans Haltung ist unmissverständlich: "Wir hier in Sachsen halten dieses Kooperationsverbot für falsch. Also wir kennen sowohl die Menschen auf der Straße sehr gut, als auch das Führungsteam durch viele Kontakte. Wir glauben, dass Pegida weder rassistisch, noch verfassungsfeindlich ist. Wir würden gerne mit denen kooperieren. Das machen wir zum Teil schon, aber wir würden es eben gerne ohne ein Kooperationsverbot, also mit normalen Auftritten, mit gemeinsamen Auftritten, machen können. Und vielleicht mit einem gemeinsamen Wahlkampf in 2019."