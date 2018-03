Es gibt sie, ein paar AfD-Abgeordnete, die sachlich kritisieren: dass die Koalition bei Mütter- und Ostrenten nicht weit genug gehe oder die Infrastruktur in schlechtem Zustand sei. Und Alice Weidel hat zumindest eine konkrete Idee: "Direkte Demokratie in Form von Volksinitiativen und Referenden fördert die Mitgestaltung der Politik unseres Landes. Denn die direkte Demokratie ist immer auch eine Kontrollinstanz der Bürger gegenüber den politischen Entscheidungsträgern."

Armin-Paul Hampel kritisiert Heiko Maas' Haltung gegenüber Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Bildrechte: dpa

Auch von Armin-Paul Hampel, als er auf die Regierungserklärung des neuen Außenministers reagiert: "Sie fahren nach Paris, aber Sie fahren nicht nach Amerika, wenn Herr Trump bei uns Strafzölle einführen will. Und in Paris, lieber Herr Maas, sagen Sie, hat Ihnen Herr Macron die Hand entgegengestreckt. Das haben Sie falsch gesehen: Er hat die Hand in Ihre Tasche gesteckt, denn das wollen die Franzosen!" Wirtschaftsminister Peter Altmaier fehlte bei dieser Rede übrigens, weil er in den USA über die drohenden Zölle verhandelte.