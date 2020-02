Ergänzend dazu gebe es in der Wissenschaft auch Definitionen, was Faschismus heute sei, sagt Axel Salheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Faschismus sei eine politische Ideologie, "die vor allem völkisch nationalistisch ist, die sehr stark nationale Mythen anspricht, den Untergang der Gesellschaft, der Nation beklagt und dann ganz aggressiv mobilisiert zum Wiederaufleben der Nation und zum Abwenden der Zerstörung. Und das finden wir in Grundzügen eben auch bei der AfD."