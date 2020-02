Erst, wenn eine Einzelperson etwa durch Äußerungen oder Taten auffalle, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, könne der Dienstherr etwa eine Recherche-Anfrage beim Verfassungsschutz stellen. Stiehler sagt dazu: "Das alles ist denkbar auch unter der jetzigen Gesetzeslage, aber immer nur Einzelfall bezogen, nie pauschal." Alles, was pauschaliere, sei aus seiner Sicht per se zumindest rechtswidrig angehaucht, weil hier die Einzelfallentscheidung notwendig sei.

Helmut Liebermann vom Thüringer Beamtenbund gibt an seine Mitglieder trotzdem lieber eine Empfehlung ab: "Wenn jemand in der AfD aktiv tätig ist – die Mitgliedschaft alleine ist unproblematisch – dann wäre es für ihn persönlich günstig, zu sagen: Ich setzte mich aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein, für den demokratischen Rechtsstaat. Und was zum Beispiel mein Vorsitzender sagt, davon distanziere ich mich."