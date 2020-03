AfD Höcke und Kalbitz lösen "Flügel" auf

Der rechtsextreme "Flügel" in der AfD will sich auflösen. Die Mitbegründer Björn Höcke und Andreas Kalbitz informierten ihre Anhänger auf Facebook: "Wir fordern alle, die sich der Interessensgemeinschaft angehörig fühlen, auf, bis zum 30. April ihre Aktivitäten im Rahmen des Flügels einzustellen."

Aus Sicht von Höcke und Kalbitz hat der Flügel in seinem fünfjährigen Bestehen Wertvolles für die Partei geleistet und in den neuen Bundesländern maßgeblich zu den Wahlerfolgen der AfD beigetragen. Sie schreiben, der Flügel "war vor allem in den Anfangsjahren der AfD ein zuverlässiger Kompass und hat die junge Partei vor einer allzu leichtfertigen Anpassung an die etablierten Kräfte bewahrt". "Der politische Einsatz geht weiter und fordert unsere ganze Kraft."