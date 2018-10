Corinna Herold ist nicht abgeneigt. Die Landtagsabgeordnete ist religionspolitische Sprecherin der AfD in Thüringen und kann den "Juden in der AfD" etwas abgewinnen: "Ja, warum nicht? Unabhängig davon, dass wir ein gäriger Haufen sind, auf dem Weg zur Klärung, und auch zur Genussreife, denke ich, dass es völlig in Ordnung ist, in unserem Sinne und im Sinne unserer Prämissen, unter denen wir angetreten sind, dass sich Interessengruppen natürlich formieren dürfen. Oder sogar sollten."

Es gäbe ja auch die "Frauen in der AfD", die "Mittelständler in der AfD" und die "Homosexuellen in der AfD". Entsprechend kann sich Herold auch in Thüringen "Juden in der AfD" vorstellen: "Wenn die kommen, sind sie da. Und wenn sie kein Problem mit uns haben, und die, die ich kenne, haben kein Problem mit uns…"

Islamkritische Haltung ist attraktiv

Reinhard Schramm, Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen. Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, bestätigt, dass vereinzelt auch in den jüdischen Gemeinden mit der islamkritischen Haltung der AfD geliebäugelt wird. Er glaube aber, dass sich diejenigen, auf die das zutrifft, benutzen ließen: "Und zwar lässt man sich einordnen – das ist meine Meinung – in einen pauschalen Hass gegen Muslime, in der Hoffnung, dass damit die Probleme des Nahost-Konflikts gemildert werden können. Und das ist meines Erachtens ein völliger Irrglaube! Weil, wenn Nationalisten in Europa etwas gegen Muslime heute tun, dann dauert es nicht lange, dann tun sie etwas gegen Juden, Sinti und Roma und andere." Dies wisse man aus Erfahrung.

Teilen der AfD, namentlich Björn Höcke oder Alexander Gauland, wirft Schramm vor, gezielt die Verbrechen der NS-Zeit zu verharmlosen: "Diese AfD begünstigt Rechtsextremismus. Und da Juden eigentlich wissen, was Rechtsextremismus, wenn er an der Macht ist, mit ihnen tut, ist es für mich traurig, dass Juden sich dazu hergeben, so eine AfD zu unterstützen."

Antisemitische Positionen

Auch Schramms Dresdener Amtskollegin Nora Goldenbogen, die Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen der jüdischen Gemeinden, hat Vorbehalte gegenüber der AfD: "Ich denke, dass es eine ganze Reihe Mitglieder gibt, auch in Funktionen, die zumindest antisemitische Klischees ihr Eigen nennen, wenn nicht gar auch antisemitische Positionen vertreten."

Goldenbogen will trotzdem das Gespräch suchen, wenn sich der Arbeitskreis am Sonntag gegründet hat: "Ich habe einen Vertreter kennen gelernt vor ein paar Wochen. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass man mit dem nicht reden kann. Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, die müssen jetzt nun total ausgegrenzt werden."