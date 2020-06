Das AfD-Bundesschiedsgericht hat den brandenburgischen Politiker Andreas Kalbitz aufgefordert, die Partei vorerst wieder zu verlassen. Die Entscheidung sei bereits am Dienstag in einem Eilverfahren gefallen, berichtet das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf Parteikreise. Der Beschluss sei den Verfahrensbeteiligten aber noch nicht schriftlich zugestellt worden.



Am vergangenen Freitag hatte das Landgericht Berlin entschieden, dass Kalbitz wieder in die AfD zurückkehren darf, bis das Parteigericht eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren trifft.