Bei der Verhandlung am Freitag betonte der Vorsitzende Richter der 43. Zivilkammer des Landgerichts Berlin, Hans-Joachim Luhm-Schier, dass es im Eilverfahren nicht direkt um die Frage von Kalbitz' Mitgliedschaft in der AfD gegangen sei. Vielmehr müsse abgewogen werden, wie offensichtlich es sei, dass Kalbitz in einem Hauptsacheverfahren Recht bekommen könne und wie schwer die Nachteile für ihn wögen, wenn er vorerst nicht AfD-Mitglied sei.