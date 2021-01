Das Gericht kündigte für Montag eine Zwischenentscheidung an, einen sogenannten Hängebeschluss noch vor der Entscheidung zum Eilantrag. Nach Medienberichten will das Bundesamt für Verfassungsschutz in der kommenden Woche eine Entscheidung über den weiteren Umgang mit der AfD treffen. Demnach soll die Partei zum extremistischen Verdachtsfall erklärt werden und könnte mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden.