Die "Alternative Mitte" befürchtet eine weitere Radikalisierung der Partei nach dem AfD-Bundesparteitag am vergangenen Wochenende. Dabei waren zahlreiche Kandidaten in den Vorstand gewählt worden, die sich nur scheinbar von Rechtsaußen abgrenzen. Als Beispiel wird Andreas Kalbitz genannt. Der ist eine zentrale Figur des "Flügels" und sei von über 300 Delegierten gewählt worden und dass "obwohl in den letzten Monaten immer mehr Details bekannt wurden, die eindeutig Kalbitz‘ rechtsextreme Vita belegten", heißt es in der Mitteilung. Die "Alternative Mitte" kritisiert, dass nicht der "unbelastete und bürgerliche" Gegenkandidat zum zweiten AfD-Beisitzenden gewählt wurde.