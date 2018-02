So weit, so normal, sagt Patrick Donges. Er ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig. Den Begriff "Newsroom" hält er dabei für sehr ungewöhnlich. Er wisse auch noch nicht, was das genau bedeute: "Die Öffentlichkeitsarbeit von Bundestagsfraktionen ist sehr genau rechtlich normiert: Sie dürfen nur über ihre eigene Tätigkeit informieren. Die Gelder dort dürfen auch nicht für Parteiaufgaben verwandt werden. Darüber wacht der Rechnungshof."

Wie derzeit in den USA, wo Donald Trump seit seinem Amtsantritt über "Fake News" klagt und "Alternative Facts" in die politische Debatte bringt. Das sei durchaus eine ähnliche Strategie, die auch Trump fahren würde: ständig den Begriff "Fake News" zu benutzen. Dieser setze sich dann auch in den Köpfen fest.



Donges erklärt: "Das nennen wir in der Psychologie 'Priming'. Auch wenn man eigentlich gar nicht will, dass man diesen Begriff benutzt, kommt man immer wieder darauf zurück. Ähnlich ist es in Deutschland mit dem Begriff der 'Lügenpresse', der eigentlich auch absurd ist. Aber wir haben ihn so oft gehört, dass er sich in unseren Köpfen festgesetzt hat."