Die AfD in Nordrhein-Westfalen hat den Bundesvorstand aufgefordert, den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften "Flügel" aufzulösen. Der Deutschen Presse-Agentur liegt dazu ein Brief des Landesvorsitzenden Rüdiger Lucassen an die beiden Parteichefs Jörg Meuthen und Tino Chrupalla vor.

Der Bundesverfassungsschutz hatte den "Flügel" vergangene Woche zum Beobachtungsfall erklärt. Das hatte zu großen Diskussionen innerhalb der AfD geführt. Kritik an Höcke und Kalbitz hatte diese Woche bereits der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge geübt. Der Bundesvorstand will in dieser Frage voraussichtlich am kommenden Freitag in Berlin beraten.