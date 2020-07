Kemmerich war bei Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar völlig überraschend gewählt worden, weil die AfD im dritten Wahlgang geschlossen für ihn gestimmt hatte. Ihr eigener Kandidat erhielt null Stimmen. Merkel hatte am 6. Februar bei einem Staatsbesuch in Südafrika die Wahl als "unverzeihlich" bezeichnet und gesagt, dass deshalb "auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden" müsse.



Wenige Stunden später kündigte Kemmerich an, sein Amt aufzugeben. Anfang März wurde schließlich Bodo Ramelow ( Linke ) als Ministerpräsident wiedergewählt.