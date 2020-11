Auch Politiker und ein Großteil der Staatsbediensteten sollen laut dem AfD-Rentenkonzept künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das gilt auch für einen Gutteil der bisherigen Beamtenschaft. Die Verbeamtung soll auf rein hoheitliche Aufgaben beschränkt werden. Beamte gäbe es demzufolge nur noch in Bundeswehr, Polizei, Zoll, Finanzverwaltung und Justiz. Politikerpensionen wie bisher soll es nicht mehr geben. Durch die Einbeziehung von Selbständigen in die Rentenversicherung will die AfD eine bessere Altervorsorge für diesen Personenkreis ermöglichen. Außerdem soll die private Vorsorge gestärkt werden.