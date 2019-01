Will die AfD nur eine Anti-Euro-Partei sein? Oder sich in Riesa zur Anti-EU-Partei weiterentwickeln? Im Leitantrag der AfD-Programm-Kommission jedenfalls ist ausdrücklich von der Option eines 'DEXIT', eines deutschen EU-Austritts die Rede. Sehr zum Missfallen von Parteichef Jörg Meuthen, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl ist. Meuthen sieht sich als EU-Reformer und nicht als EU-Gegner. So lobt er den Binnenmarkt als "Win-Win-Situation für alle beteiligten Nationen", den er "gern" auch weiter mitgestalten wolle.