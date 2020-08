AfD-Politiker fordern Abstimmung über Kalbitz-Aufnahme

Eine bundesweite Abstimmung soll der Schlüssel sein, um Andreas Kalbitz einen erneuten Eintritt in die AfD zu ermöglichen. In einem Antrag, der dem MDR-Magazin "exakt" vorliegt, heißt es: "Der beantragte Mitgliedsentscheid ermöglicht in diesem Sinne, den in seinen Auswirkungen desaströsen Bundesvorstandsbeschluss außer Kraft zu setzen […]." Sollte Kalbitz jetzt einen Mitgliedsantrag stellen, wollen sie mit der Abstimmung erreichen, dass alle Parteigremien die Mitgliedschaft ermöglichen.