Der AfD-Politiker Roman Reusch ist im zweiten Anlauf in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) des Bundestages gewählt worden. Für den ehemals leitenden Berliner Oberstaatsanwalt stimmten am Donnerstag 378 Abgeordnete. 205 Parlamentarier stimmten gegen Reusch, 94 enthielten sich der Stimme.

Bei einer ersten Abstimmung Mitte Januar hatte Reusch die erforderliche Mehrheit von 355 Stimmen für die Wahl in das neunköpfige Geheimdienst-Kontrollgremium verfehlt . Für ihn votierten damals lediglich 210 Abgeordnete. Ein guter Teil der Parlamentarier von Union, SPD, Linken und Grünen hatte damals die Ablehnung eines AfD-Politikers im PKGr mit Sicherheitsbedenken begründet. Medienberichten zufolge fürchteten sie unter anderem eine mögliche Weitergabe geheimdienstlicher Informationen. Die AfD leitete daraufhin den Abbruch der Plenarsitzung ein : Per "Hammelsprung" ließ sie die Beschlussunfähigkeit des Bundestags feststellen. Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland sprach anschließend von einer "Revanche für die Nicht-Wahl von Roman Reusch". Zugleich erklärte die AfD, sie halte an ihrem Kandidaten fest.

Reusch war zuletzt Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin. Bildrechte: dpa

Reusch selbst beklagte sich über die Ablehnung durch die anderen Parteien unter anderem mit dem Hinweis, er habe dem Staat als Staatsanwalt über drei Jahrzehnte lang zuverlässig gedient.



Der 1954 in Düsseldorf geborene Jurist war vor seinem Wechsel in den Bundestag 2017 als Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin unter anderem für die Abschiebung ausländischer Straftäter zuständig. Er vertritt eine harte Linie in der Ausländerpolitik und plädiert dafür, im Ausland Gefängnisse zu errichten, in denen straffällig gewordene Ausländer ihre Haft verbüßen sollen.