Verfassungsschutz AfD-Mitglieder bieten sich als Informanten an

Immer mehr AfD-Mitglieder bieten dem Verfassungsschutz einem Medienbericht zufolge Informantendienste an. Sie wollen den Nachrichtendiensten Informationen über die Rechtsextremisten in den eigenen Reihen liefern, weil sie diese als Gefahr für die eigene Partei sehen. Das berichtete der "Tagesspiegel" am Freitag.