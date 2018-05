In der russischen Hauptstadt führte das AfD-Trio politische Gespräche. Petry ließ am 20. Februar 2017 eine Pressemitteilung veröffentlichen. Darin heißt es: "Eine Delegation der AfD hat auf Einladung der Bezirksregierung Moskau Gespräche zur Kooperation mit den Landtagen der Bundesländer geführt und am Rande den Duma-Präsidenten und weitere Duma-Abgeordnete getroffen."