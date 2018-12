Der Bundesvorstand der AfD hat den Ausschluss der schleswig-holsteinischen Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein aus der Partei beantragt. Das teilte die Partei nach einem Treffen am Montag in Berlin mit. Zudem beschloss der Bundesvorstand, Sayn-Wittgenstein bis zur Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichts von der Ausübung ihrer Parteiämter auszuschließen.

Anfang Dezember war Sayn-Wittgenstein bereits von ihrer Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein ausgeschlossen worden. Grund dafür war ihr Verhältnis zu dem vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuften "Verein Gedächtnisstätte". Wie es vom schleswig-holsteinischen Fraktionsvorsitzenden Jörg Nobis hieß, hatte von Sayn-Wittgenstein damals einen Medienbericht bestätigt, demzufolge sie zur Unterstützung des Vereins aufgerufen habe. Außerdem habe sie auf Nachfrage auch gegenüber AfD-Vertretern mitgeteilt, "seit Jahren" Mitglied in diesem Verein zu sein. Zur Überraschung in der AfD habe von Sayn-Wittgenstein danach gegenüber Medien eine Mitgliedschaft bestritten.

Der "Verein Gedächtnisstätte" hatte im Jahr 2005 ein Anwesen im sächsischen Borna erworben. Laut der Zeitung "taz" legten Recherchen der damaligen PDS-Landtagsabgeordneten Kerstin Köditz Verbindungen des Vereins zu rechtsextremen Kreisen und Holocaust-Leugnern offen. So sei die wegen Holocaust-Leugnung verurteilte Ursula Haverbeck-Wetzel langjährige Vereinsvorsitzende gewesen. Später kam es in Borna zu Protesten gegen den Verein, der das Anwesen später verließ. Inzwischen gibt der Verein als Hausadresse Guthmannshausen in Thüringen an.