Droht eine Spaltung? Nicht auszuschließen, so die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp. Das würde die AfD schwächen. Zunächst gehe es aber weniger um den inhaltlichen Kurs als darum, welche Personen sich durchsetzen, auch mit Blick auf die kommende Bundestagswahl. Für Meuthen gehe es in den kommenden Monaten und im kommenden Jahr um sehr viel. Hier gehe es dann doch auch um Machterhaltungsinteressen.

Aber Kalbitz will dann vor Gericht ziehen. Und sollte er da erfolgreich sein, könnten sich Stimmen wie die des Bundestagsabgeordneten Jens Kestner in der AfD mehren: "Ich wünsche mir, dass der Kollege Kalbitz in der Partei bleibt, dass das alles juristisch zu seinen Gunsten abgewickelt wird. Und dann muss Herr Meuthen sich selbst hinterfragen, welchen Platz er noch für sich sieht in der Partei, nach all dem, was er angezettelt hat."