Das Bundesschiedsgericht der AfD hat den umstrittenen Politiker Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen. Das teilte Parteichef Jörg Meuthen am Freitag in Berlin mit.



Meuthen erklärte, der Parteiausschluss sei überfällig gewesen. Gedeon habe der AfD mit seinen israelfeindlichen und antisemitischen Positionen über Jahre schweren Schaden zugefügt. Der Ausschluss sei ein richtiges und wichtiges Zeichen. Es gebe in der AfD keinen Platzt für Antisemiten.