AfD Klage gegen Innenminister Darf Seehofer AfD "staatszersetzend" nennen?

Darf ein Innenminister die AfD als "staatszersetzend" bezeichnen – und zwar auf der Webseite des Ministeriums? Darüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Regierungsmitglieder sind zu Neutralität verpflichtet, so hat das höchste Gericht schon mal in einem anderen Fall geurteilt. Nun ist die Frage, ob das Interview auf der Homepage des Bundesministeriums dagegen verstößt. Die AfD hat geklagt, zum wiederholten Mal.