Spendenaffäre Urteil zu Wahlkampfhilfe für AfD erwartet

Am Berliner Verwaltungsgericht wird ein Urteil zu Strafzahlungen für die AfD wegen illegaler Spenden erwartet. Es geht um Wahlkampfhilfe 2016 in Baden-Württemberg für den damaligen Landeschef Meuthen, der inzwischen Bundeschef ist. Das Urteil könnte wegweisend sein für Strafzahlungen wegen weiterer illegaler Spenden an prominente AfD-Vertreter.