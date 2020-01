Agrarpolitik AfD will um enttäuschte Landwirte werben

Treckerkolonnen in den Großstädten statt Minister vor Häppchenständen: Es ist die Wut der Bauern, die das Bild der Grünen Woche in Berlin dominiert hat. Mehr Wertschätzung für die Landwirte – das treibt von Julia Klöckner bis Bodo Ramelow viele Politiker um. Nun will auch die AfD verstärkt um enttäuschte Bauern werben. Funktioniert das? Was hat die AfD bisher in Sachen Landwirtschaftspolitik angestoßen?

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL