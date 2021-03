Keine allgemeine Prüfung der Parteizugehörigkeit für Beamte

In der früheren Rechtsprechung haben das Verwaltungsgericht in Köln und das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass allein die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Partei eine Verletzung der Verfassungstreuepflicht darstellt. Hintergrund war der sogenannte "Radikalenerlass" von 1972. Damals wurde in der Bundesrepublik beschlossen, dass eine Regelabfrage für alle Beamtenbewerber beim Verfassungsschutz gestellt werden sollte. Wer verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelte, wurde nicht eingestellt.

Dieser "Radikalenerlass" wurde schrittweise seit den 80er Jahren obsolet und hatte in ostdeutschen Ländern ohnehin keine Bedeutung. Trotzdem unterliegen Beamte auch heute noch der Treuepflicht, ohne dass dafür jedoch Abfragen beim Verfassungsschutz gestellt werden.

Der Hintergrund zu der veränderten Rechtsprechung liegt in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Damals reichte eine Lehrerin, die sich aktiv in der als verfassungsfeindlich eingestuften DKP betätigte, eine Menschenrechtsbeschwerde ein. Im Urteil stellte das Gericht fest, dass allein die Mitgliedschaft oder das aktive Betätigen in einer Partei mit verfassungsfeindlichen Zielen die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis nicht rechtfertigt. Der Staats- und Verwaltungsrechtler Ulrich Battis verweist auch im Zusammenhang mit der AfD auf dieses Urteil. "Es muss also nachgewiesen werden, dass ein einzelner Beamter seine Verfassungstreuepflicht nicht erfüllt oder verfassungsfeindliche Tendenzen äußert", sagt Battis im Gespräch mit dem MDR.

AfD-intern setzt man auf Beruhigung

Genau dieses Urteil kommuniziert man nun dem Vernehmen nach auch verstärkt innerhalb der AfD. Ein Funktionär spricht davon, dass er häufiger diese Entscheidung zitiere, um Mitglieder zum Bleiben zu bewegen. Viele Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, aber auch andere, hätten neben der Partei ein bürgerliches Leben und würden bei einer Einstufung als Verdachtsfall durchaus ins Grübeln kommen. Die Botschaft der moderaten Parteifunktionäre an ihre Mitglieder sei, solange man sich als Mitglied nicht offen verfassungsfeindlich äußere, habe man auch als Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst nichts zu befürchten.

AfD versucht, Verfassungsfeindlichkeit zu widerlegen