Wird die Beobachtung durch den Verfassungsschutz nun AfD-Wähler abschrecken? In diesem Jahr stehen immerhin sechs Landtagswahlen und die Bundestagswahl an. Dr. Beate Küpper ist Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule Niederrhein und erforscht seit 20 Jahren die politischen Einstellungen der Menschen in Ost und West. Sie meint, in Ostdeutschland werde sich an den Wahlergebnissen der AfD wenig ändern. "Es gibt im Osten das verbreitete Gefühl, betrogen worden zu sein, um das, was versprochen wurde. Und aus dieser Kränkung heraus, rechtfertigt sich dann, mit viel Wut gegen das System zu wettern. Und der Verfassungsschutz wird dann eben auch als Teil des Systems gelesen. Das dürfte viele Wählerinnen und Wähler im Osten noch einmal besonders aufmuntern, jetzt in den gefühlten Widerstand zu gehen."

Dr. Beate Küpper ist Sozialforscherin an der Hochschule Niederrhein. Sie glaubt, dass der AfD im Osten bei den anstehenden Wahlen keine Stimmverluste drohen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK