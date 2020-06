Deutlich wurde das in Sachsen zuletzt durch öffentliche Solidaritätsbekundungen zu "Flügel"-Mann Andreas Kalbitz durch Spitzenpolitiker des sächsischen Landesverbandes. Henning Homann, Generalsekretär der SPD Sachsen, forderte Anfang der Woche öffentlich, auch im Freistaat verstärkt Augenmerk auf extrem rechte Tendenzen in der AfD zu lenken. Die AfD in Sachsen sei "die Flügel-AfD in Reinkultur", so Homann. "Abgrenzungsäußerungen der Parteispitze oder des Bundessprechers Tino Chrupalla sind nur Lippenbekenntnisse. Ich erwarte vom sächsischen Verfassungsschutz, dass er nun auch in Sachsen aktiv wird und verstärkt den Blick auf die rechtsextremen Tendenzen in der AfD richtet."