Bundestag Keine Unterstützung für AfD-Vorstoß zum Verbot der Vollverschleierung

Die AfD als Vorkämpfer für Muslima in Deutschland? Das erschien den anderen Parteien im Bundestag am Donnerstag nicht glaubwürdig. Niemand wollte den AfD-Vorschlag unterstützen, in Deutschland ein Verbot der Vollverschleierung einzuführen.