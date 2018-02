Verlässliche Zahlen, wie viele Burka- oder Niqab-Trägerinnen von einem Verbot betroffen wären, hat auch die AfD nicht. Doch gehe es bei dem Ganzkörpergewand, das nur die Augenpartie durch ein Gitterfenster oder einen Schlitz frei lässt, ums Prinzip. Bernd Baumann, der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion: "Aus unserer Sicht ist Vollverschleierung ein Symbol der Unterdrückung. Und es ist in gewisser Weise auch eine Einladung an religiöse Fundamentalisten zu so einer Art kultureller Landnahme."

CSU hält den AfD-Antrag verfassungsrechtlich nicht haltbar

Die AfD will eine namentliche Abstimmung über ihren Antrag fordern. Sie hofft, damit vor allem die Union in die Bredouille zu bringen. So hatte CDU-Generalsekretär Peter Tauber nie einen Zweifel an der Position seiner Partei gelassen: "Vollverschleierung ist das Gegenteil von Integration. Wir lehnen sie deshalb ab. Das ist auch Beschlusslage der Partei." Unionspolitiker forderten deshalb immer wieder ein Vollverschleierungsverbot, wo immer dies rechtlich möglich sei.

Genau das sei der Punkt, sagt Stefan Meyer. Der CSU-Innenpolitiker ist ein vehementer Gegner der Burka. Aber man könne nicht alles verbieten, was man ablehne: "Wir haben die Religionsfreiheit in unserem Grundgesetz. Und vor dem Hintergrund haben wir als CDU/ CSU bereits in der letzten Legislaturperiode gehandelt, indem wir für Beamtinnen und Soldatinnen des Bundes ein Niqab- und Burkaverbot erlassen haben. Darüber hinaus sind die gesetzgeberischen Möglichkeiten des Bundes sehr begrenzt. Vor diesem Hintergrund ist der Antrag der AfD zu weitgehend und deshalb verfassungsrechtlich nicht haltbar."

SPD stimmt AfD-Anträgen aus Prinzip nicht zu

Dass eine Partei im Parlament mit einem Antrag eine andere vorführen möchte, indem sie deren Positionen mit aufnimmt, kommt immer wieder vor. Bei der AfD hat das aber Methode, vermutet Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch: "Hier wird der Versuch gemacht, über ein Thema, das in die gesellschaftliche Debatte gebracht worden ist, obwohl es so ein großes Thema nicht ist, zu spalten. Und deswegen ist hier Vernunft aber auch Konsequenz gefordert."

Wie das aussehen könnte, ist bisher bei den einzelnen Parteien noch nicht klar zu erkennen. Bei der Union ist zumindest für die kommenden vier Jahre kaum vorstellbar, dass man einem AfD-Antrag zustimmen könnte. Für die Sozialdemokraten sei die Sache klar, sagt Carsten Schneider. Er ist der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD: "Die SPD wird immer ihren eigenen Anträgen zustimmen, AfD-Anträgen nicht. Ich kann mich nicht wehren, wenn sie unseren Anträgen zustimmt. Allerdings ist die AfD für mich außerhalb des demokratischen Spektrums und ich werde ihnen nicht den Gefallen tun, auf ihre populistischen Anträge einzugehen, sondern für uns sind die Leute wirklich no go."

Antrag landet voraussichtlich in einem Ausschuss