Bundestag AfD übernimmt Vorsitz im Haushaltsausschuss

Die AfD bekommt den Vorsitz in drei der 23 Ausschüsse im Bundestag. Künftig werden die Ausschüsse Haushalt, Recht und Verbraucherschutz sowie Tourismus von AfD-Abgeordneten geführt. Die Union behält unter anderem den Vorsitz in den Gremien Auswärtiges und Europa. Arbeit und Soziales gehen an die SPD.