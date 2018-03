Künftige Bundesminister von CDU und SPD haben davor gewarnt, AfD-Wähler pauschal in die rechtsextreme Ecke zu rücken oder deren Sorgen und Bedenken nicht ernst zu nehmen.

Der designierte Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Eine Million Wähler, die mal CDU gewählt haben und jetzt AfD, sind doch keine verlorenen Nazis." Es müsse darum gehen, diese Menschen wieder von der Union zu überzeugen. CDU und CSU hatten bei der Bundestagswahl 2017 rund 980.000 Wähler an die AfD verloren.

Spahn kündigte an, die Auseinandersetzung mit der AfD politisch gewinnen zu wollen. Eine vereinbarte Zusammenarbeit mit der Partei in den Parlamenten schloss das CDU-Präsidiumsmitglied allerdings aus. Zugleich räumte er aber ein: "Dass die AfD im Bundestag oder in Landtagen mal mit der Union stimmt, wird sich nicht vermeiden lassen." Mit Blick auf seine Partei forderte Spahn ein erkennbares Profil, das sich deutlich von der SPD unterscheide.