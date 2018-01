Noch ist völlig offen, ob es zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommt. Mit Blick auf die Posten in den Ausschüssen wäre AfD-Frontfrau Alice Weidel in jedem Fall dafür: "Als größte Oppositionspartei – so, wie sich das ja jetzt abzeichnet, sollten wir eine Große Koalition bekommen, sind wir das ja – haben Sie immer Anspruch auf den Sprecherposten des Haushaltsausschusses. Das ist so, das wurde auch bisher in der bundespolitischen Praxis genau so gehandhabt. Wir werden das intern in der Fraktion genau besprechen, neben dem Haushaltsausschuss, welche zwei anderen Ausschüsse wir als Sprecherposten beanspruchen wollen."