Bundesinnenminister Horst Seehofer war in Zusammenhang mit der Sammelabschiebung von 69 Afghanen vor zwei Wochen bereits in die Kritik geraten. Er hatte sich erfreut gezeigt, dass ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag ebenso viele Afghanen abgeschoben wurden. Einen Tag später wurde bekannt, dass einer der Abgeschobenen nach der Ankunft in Kabul Selbstmord begangen hatte.