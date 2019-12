Agrargipfel Merkel verspricht Landwirten mehr Mitsprache

Bundesumweltministerin Svenja Schulze spricht vor dem Brandenburger Tor bei einer Protestaktion von Bauern. Bildrechte: dpa

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte zum Auftakt, es gehe auch um die Einsicht, dass der Wunsch von Verbrauchern nach mehr Tierwohl und Klimaschutz, "Geld kostet". Es müsse darüber geredet werden, dass viele Nahrungsmittel "zu billig sind". Außerdem sei entscheidend, auch junge Menschen für den Beruf des Landwirts zu begeistern und die verschiedenen Interessen einzelner Gruppen unter einen Hut zu bringen.



Mit dem Agrargipfel reagierte die Bundesregierung auch auf Proteste gegen geplante neue Vorgaben zum Schutz von Insekten und strengere Düngeregeln. In der vergangenen Woche hatten rund 15.000 Bauern aus ganz Deutschland in Berlin gegen die Agrarpolitik demonstriert und auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung für ihre Branche eingefordert.



Am Montag demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt mehrere dutzende Aktivisten von Greenpeace und vom Tierschutzbund für eine klimagerechte und tierfreundliche Landwirtschaft. Klimaschutz müsse in der Landwirtschaft "ganz oben stehen", forderte Greenpeace, denn der Beitrag der Branche zur Klimakrise sei "erheblich".