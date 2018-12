Beide waren sich dem Bericht zufolge einig, dass die CDU breiter aufgestellt und wieder zusammengeführt werden müsse. Merz habe seine Hilfe angeboten, wolle aber weiter in der Wirtschaft tätig sein. Laut "Bild" wurde für Ende Januar ein weiteres Treffen vereinbart.

Annegret Kramp-Karrenbauer - kurz AKK - war am 7. Dezember zur neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden . Der Sieg fiel denkbar knapp aus: AKK bekam nur 35 Stimmen mehr als Merz. Kramp-Karrenbauer kündigte noch auf dem Parteitag an, das Gespräch mit Merz zu suchen.

Das CDU-Präsidium tagt am Montag erstmals unter der Leitung der neuen Parteivorsitzenden. Merz ist nicht dabei. Ihm war nach seiner Niederlage zwar angetragen worden, sich in die Führungsgremien wählen zu lassen. Merz lehnte aber ab.



Kanzlerin Angela Merkel war nach 18 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten. Sie gehört qua Amt aber weiter der engsten Führungsspitze der CDU an. Auch der dritte Kandidat auf den Parteivorsitz, Jens Spahn, ist Präsidiumsmitglied.