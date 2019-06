Die Bundesregierung will die Arbeitsbedingungen in der Pflege zügig spürbar verbessern. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) vereinbarten verschiedene Maßnahmen: höhere Gehälter und Mindestlöhne, mehr Ausbildung sowie Hilfe bei der Digitalisierung im Pflegedienst. So sollen Pflegekräfte entlastet und mehr Interessenten für den Beruf gewonnen werden.

Gesetze sollen in nächsten Wochen kommen

Dazu sollen noch vor der Sommerpause Gesetze beschlossen werden. Zentrale Punkte sind die Angleichung der Mindestgehälter für Pflegefachkräfte im Osten an die höheren Westsätze sowie Reformen in der Ausbildung. In den fünf Arbeitsgruppen der "Konzertierten Aktion Pflege" unter Leitung der Ministerien saßen Vertreter aller wichtigen Akteure der Branche.

Wollen die Situation in der Pflegebranche schnell verbessern: Familienministerin Giffey und Arbeitsminister Heil. Bildrechte: dpa Arbeitsminister Heil will das möglichst durch einen flächendeckenden Tarifvertrag erreichen oder über die Pflegemindestlohnkommission. Die privaten Pflegeanbieter sperren sich jedoch gegen einen allgemeinen Tarifvertrag. Aktuell ist der Mindestlohn im Osten niedriger ist als im Westen und unterscheidet nicht zwischen Pflegehelfern und Fachkräften.



Löhne in der Pflegebranche: Eine Altenpflegekraft verdiente 2017 im Durchschnitt 2.855 Euro brutto im Westen Deutschlands - im Osten waren es durchschnittlich rund 500 Euro weniger im Monat. Pflegehelferinnen und -helfer bekamen im Westen 2.026 Euro und im Osten 1.759 Euro. Die Durchschnittslöhne beziehen sich auf Vollzeitstellen. Mehr als zwei Drittel der Pflegekräfte arbeiten aber Teilzeit. Laut Schätzungen fehlen in Heimen, Pflegediensten und Krankenhäusern bis zu 80.000 Fach- und Hilfskräfte.

Neue Arbeitszeit- und Qualifizierungsmöglichkeiten