An den weltweiten Demonstrationen für mehr Klimaschutz haben sich am Freitag auch in Deutschland Zehntausende Schülerinnen und Schüler beteiligt. Die Veranstalter meldeten Kundgebungen in mehr als 220 Städten. Die weltweiten Demonstrationen gelten als vorläufiger Höhepunkt der Bewegung "Fridays for Future", die von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg initiiert wurde.