Alleinerziehende und ihre Kinder sind in Deutschland überdurchschnittlich stark von Armut bedroht. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Donnerstag veröffentlicht hat.

Demnach lag die Armutsgefährdungsquote für Menschen in Alleinerziehenden-Haushalten 2016 bei 33 Prozent. Das war mehr als das Doppelte des Bevölkerungsdurchschitts in diesem Jahr, bei dem die Quote bei 16 Prozent lag. Der Präsident des Statistischen Bundesamts, Georg Thiel, sagte dazu: "Finanziell stehen sie [Alleinerziehende, d. Red.] nach wie vor oftmals schlechter da als Menschen, die in anderen Familienformen leben."