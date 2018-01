Zuletzt hat der Fall eines tatverdächtigen jungen Afghanen, der im rheinland-pfälzischen Kandel seine 15-jährige Ex-Freundin erstochen haben soll, die Diskussion über die Altersbestimmung von jungen Flüchtlingen angefacht. Es ist noch unklar, ob er 15 Jahre oder älter ist. Einige Politiker fordern in der Diskussion, junge Geflohene generell auf ihr Alter zu untersuchen. Doch wie kommt dieser Vorschlag bei den zuständigen Behörden in Mitteldeutschland an?

Keine Zustimmung bei Behörden

In den zuständigen Ministerien in Thüringen und Sachsen-Anhalt steht man der Idee eines Zwangstests ablehnend gegenüber. Aus dem SPD-geführten Sozialministerium in Magdeburg heißt es auf Anfrage von MDR AKTUELL, man lehne eine "regelhafte ärztliche Untersuchung zur Altersfeststellung" ab, da sie einen "Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dieses Personenkreises" bedeute.



Eine ähnliche Reaktion kommt aus dem Bildungsministerium in Thüringen, das von dem linken Sozialminister Helmut Holter geführt wird. Die bisherigen Regelungen seien "völlig ausreichend". Sie würden einen menschenwürdigen Umgang gewährleisten, sagte ein Ministeriumssprecher auf MDR-Anfrage aus Erfurt. Vom CDU-geführten sächsischen Sozialministerium heißt es, wichtig sei in erster Linie, dass die bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen konsequent umgesetzt würden.

Wer ist für Altersbestimmung zuständig?

Doch wie wird bislang in Mitteldeutschland das Alter von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen festgestellt? Zuständig sind hier die Jugendämter, die sich um die jungen Flüchtlinge kümmern und die per "qualifizierter Inaugenscheinnahme" ihr Alter bestimmen. Konkret heißt das: In Gesprächen wird der Minderjährige zu seiner Familiensituation und seiner Schulbildung befragt. Entscheidend ist auch, wie alt er äußerlich wirkt, um noch als minderjährig eingestuft zu werden oder nicht. Da die Mehrheit der unbegleiteten Minderjährigen keine gültigen Ausweispapiere hat, ist entscheidend, was sie selbst über sich aussagen.

Wie wird das Alter ermittelt?