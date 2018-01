Zur Person Rüdiger Lessig ist seit 2010 Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Uniklinikum Halle. Er stammt aus Leipzig. Dort studierte Lessig in den 1980er-Jahren Humanmedizin, später promovierte er am Institut für Gerichtliche Medizin der Uni Leipzig. Seit 1987 ist er Rechtsmediziner. Er arbeitet auch für das BKA und half nach der Tsunami-Katastrophe 2004 in Asien sowie nach einem verheerenden Erdbeben in Nepal 2015 bei der Identifizierung von Todesopfern.