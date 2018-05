Die Bundesregierung biete jedoch Unterstützung und juristische Beratung für betroffene Unternehmen an. Hoffnung setzt der Bundeswirtschaftsminister auf die weiterhin laufenden Gespräche zwischen USA und EU-Kommission über die erhöhten Zölle auf Aluminium und Stahl. "Wenn es uns gelänge, in diesem Bereich deutlich zu machen, dass die Amerikaner und die Europäer mehr eint als trennt, dann hätten wir vielleicht auch einen Einstieg in Gespräche über andere Fragen."

Führende Vertreter der deutschen Wirtschaft hatten den Aufruf der Amerikaner an deutsche Unternehmen, den Austausch mit Teheran unverzüglich zurückzufahren, scharf kritisiert und Rückendeckung gefordert. Der deutsch-iranische Handel ist allerdings überschaubar: 2017 erreichte er laut dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. ein Volumen von 3,4 Milliarden Euro.



Nach ARD-Recherchen unterhalten 10.000 deutsche Unternehmen Handelsbeziehungen mit dem Iran, darunter Großkonzerne wie Siemens. Rund 120 deutsche Firmen haben einen Sitz im Iran. Die Exportquote deutscher Produkte stieg im vergangenen Jahr an. Deutsche Unternehmen verdienten rund drei Milliarden Euro mit Exporten in den Iran, ein Plus von 400 Millionen Euro. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner für den Iran in der EU.