Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will das jüngste Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur Arbeitszeiterfassung vorerst nicht umsetzen. Der CDU-Politiker sagte, es gebe in Deutschland bereits ein umfassendes Dokumentationssystem, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen werden könne.

Altmaier warnte in dem Zusammenhang vor zusätzlicher Bürokratie für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das Urteil weise in die falsche Richtung: "Wir wollen und müssen die Interessen der Arbeitnehmer schützen, aber wir dürfen keine überbordende Bürokratie schaffen." Der Minister kündigte an, das Wirtschaftsministerium werde das EuGH-Urteil genau prüfen und ein Rechtsgutachten beauftragen. Darin soll auch festgestellt werden, ob überhaupt Handlungsbedarf bestehe.