Dabei gilt der Ausbau der Stromnetze und Leitungen als Achillesferse der Energiewende. Das hat auch der Koalitionspartner SPD erkannt. „Durch sein zögerliches Handeln sind Minister Altmaier leider wichtige Monate verloren gegangen“, kritisiert der SPD-Energiepolitiker Bernd Westphal.



Altmaier will nun in die Offensive gehen und am Dienstag in Bonn zusammen mit der Bundesnetzagentur einen Aktionsplan vorstellen, um den Ausbau der Netze zu beschleunigen.