Was für ein Auftakt am Dienstag, als Grünen-Chef Cem Özdemir mal eben schnell zwei rote Haltelinien seiner Partei einkassiert. Ein Enddatum für den fossilen Verbrennungsmotor sei nicht mehr zwingend notwendig, verkündet er öffentlich. Und Co-Chefin, Simone Peter, schiebt hinterher: "Für uns kommt es nicht darauf an, ob das letzte Kohlekraftwerk 2030 oder 2032 vom Netz geht." Die Grünen zeigen sich kompromissbereit. Lob kommt von FDP und CDU. Unter den "Jamaikanern" in Berlin macht sich eine erste Wohlfühlstimmung breit.

Teufel steckt im Detail

Hauptstadtkorrespondentin Kristin Marie Schwietzer Bildrechte: ARD-Hauptstadtstudio/Reiner Freese Doch aus dem großzügigen Angebot ist aus Sicht der CDU-Ministerpräsidenten im Osten inzwischen eine Mogelpackung geworden. Der Teufel steckt im Detail, in der Ausarbeitung, den Papieren der Taktierer. Am Donnerstag machte ein solches Geheimpapier die Runde. Da ist plötzlich von einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 50 Millionen Tonnen die Rede. Die Braunkohle schrittweise runterfahren, bis es nicht mehr geht, bis niemand mehr investiert. So kann man den Kohleausstieg auch erzwingen, ohne festes Datum.

Ohne Bergbau sind Regionen tot