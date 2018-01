Die Schlagzeile klang unglaublich: "Stadt soll Mann in Obdachlosigkeit getrieben haben". Mitten in der Adventszeit berichtete die Sächsische Zeitung darüber, dass ein anerkannter Asylbewerber in Freital aus einer Gemeinschaftsunterkunft ausziehen musste. Er hatte über Monate versucht, eine Wohnung zu finden. Weil das nicht gelang, baten die Flüchtlingssozialarbeiter der Caritas die Stadt um Unterstützung. Aber die Kommune lehnte es ab, dem Mann eine Notunterkunft anzubieten.

Obdachlosigkeit sollte vermieden werden

Doch das sei ihre Pflicht, sagt Geert Mackenroth, der sächsische Ausländerbeauftragte: "Obdachlosigkeit, ob nun für einen Flüchtling oder einen deutschen Staatsangehörigen ist immer eigentlich zu vermeiden. Und die Zuständigkeiten sind gesetzlich klar geregelt. Für die Vermeidung von Obdachlosigkeit zuständig ist die Gemeinde, in der sich der Betreffende im Moment aufhält."

Private Vermieter tun sich oft schwer

Dem betroffenen Geflüchteten in Freital wurde im Dezember schnell geholfen, nachdem sein Fall öffentlich geworden war. Recherchen von MDR AKTUELL bei den Hilfsorganisationen, die in Sachsen Flüchtlinge betreuen, zeigen: Sein Fall war eine Ausnahme. Trotzdem brächten die Anerkennung und damit der Wechsel der zuständigen Behörden für viele Asylempfänger Probleme mit sich, sagt Kerstin Böttger von der Diakonie Sachsen: "Zum Beispiel hatten in Leipzig Familien mit mehreren Familienangehörigen in der Gemeinschaftsunterkunft entsprechenden Wohnraum. Aber eine Wohnung mit vier oder fünf Zimmern zu finden, das ist kaum möglich. Es gibt einfacht zu wenig sozialen Wohnungsbau und bei privaten Vermietern ist dann oft Schluss."

Anerkannte Familien wollen meist bleiben

Selbst Menschen, die schon während des Asylverfahrens dezentral untergebracht waren, stehen nach der Anerkennung vor diesem Problem. Die so genannten Gewährswohnungen mieten die Landkreise an. Silke Maresch, die für die Caritas in Pirna arbeitet, erklärt: "Wenn die Familien eine Anerkennung erhalten, sind sie gezwungen, zeitnah aus der Gewährswohnung auszuziehen. Oft ist es so, dass sie vor Ort bleiben wollen. Es hängen ja Kindergarten, Schule usw. mit dran, teilweise Arbeitsstellen. Es gibt Ehrenamtskreise, es sind Freundschaften entstanden."

Behörden sollten sich einigen

Geert Mackenroth (CDU) Bildrechte: dpa Das alles steht durch einen Umzug auf dem Spiel. Sachsens Ausländerbeauftragter Mackenroth kennt das Problem. Nach der Anerkennung ist nicht mehr der Landkreis zuständig, sondern das Jobcenter: "Da sollte man sich den Einzelfall ansehen und eigentlich von den Behörden verlangen, dass sie alles das, was behördenintern läuft, inklusive Kostenausgleich sozusagen, hinter dem Fenster ablaufen lassen. Und dass die Betroffenen möglichst wenig davon merken und in ihren Integrationsbemühungen nicht behindert werden."

Gewährswohnungen zur Miete überlassen