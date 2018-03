Medienbericht Asylanträge von Türken haben zunehmend Erfolg

Massenhafte Entlassungen und Inhaftierungen folgten bald auf den Putschversuch in der Türkei 2016. Kritiker sehen dort die Rechtsstaatlichkeit immer mehr in Gefahr. In Deutschland steigen dafür die Aussichten auf Asyl.