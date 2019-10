Der Angreifer von Halle wollte in der Synagoge ein Massaker anrichten. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte, der 27-jährige Stephan B. sei zur Synagoge gegangen, um zahlreiche Menschen zu töten.

Im Auto des mutmaßlichen Täters seien insgesamt vier Kilogramm Sprengstoff in zahlreichen Sprengvorrichtungen sichergestellt worden. Frank bezeichnete die Tat als Terror. Dem Täter werde zweifacher Mord und versuchter Mord in neun Fällen vorgeworfen.

Der schwerbewaffnete Täter hatte am Montag versucht, in die Synagoge einzudringen. Dafür nutzte er unter anderem seine selbstgebauten Sprengsätze, um die verriegelte Tür zu öffnen. In der Synagoge feierte zu diesem Zeitpunkt mehrere Dutzend Juden den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.