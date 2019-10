Überraschende Nachrichten verbreiten sich also schneller. Und genau das lässt sich auch auf die Situation nach dem Attentat in Halle übertragen. Heutzutage müssten allerdings auch Privatpersonen darauf achten, was sie verbreiten, sei es bei Twitter oder in privaten Chats, sagt Schuster. Und sie mahnt, in solchen Situationen sei es wichtig, die Quellen zu überprüfen. Beispiel Halle: "Da kursierte ein Bild des angeblichen Täters im Netz und dabei handelte es sich um einen amerikanischen Comedian."